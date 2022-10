KRALENDIJK- Vanaf 15 oktober 2022 is de nieuwe herhaalprik corona beschikbaar voor een nog betere bescherming tegen de omikron variant. Volgens de afdeling Publieke Gezondheid verwachten experts een nieuwe coronagolf in het najaar wanneer grote aantallen bezoekers naar het eiland komen.

De herhaalprik moet de kans op besmetting verkleinen en de kans verkleinen dat mensen lang na een besmetting nog klachten hebben. Dit wordt ook long covid genoemd.

Publieke gezondheid benadrukt dat vooral ouderen kwetsbaar zijn. “Bij hen neemt de bescherming die de coronaprik biedt na een tijd sneller af dan bij jongere mensen. Als ouderen besmet raken, hebben ze meer kans dat ze ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden. De afdeling Publieke Gezondheid raadt vrienden en familie van ouderen aan om de nieuwe coronaprik te halen. Zo beschermen zij de ouderen in hun omgeving” aldus de arts verantwoordelijk voor de nieuwe campagne.

De artsen benadrukken ook dat wanneer er veel besmettingen zijn, minder mensen naar het werk gaan. Dat kan gevolgen hebben voor bedrijven, de horeca, sportscholen. Ook kan de druk op de zorg toenemen, waardoor het ziekenhuis vol raakt en er extra maatregelen nodig zijn. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat kwetsbare mensen zoals personen met ernstig overgewicht, suikerziekte of hoge bloeddruk bijv. de herhaalprik nemen. En ook dat gezonde mensen de herhaalprik nemen om zichzelf en anderen te beschermen. De kennis over het coronavirus is in de loop van de tijd veranderd. Experts gaan al een tijd ervan uit dat het virus nog lang in ons midden blijft. Voor een goede bescherming tegen het coronavirus is het nodig om de prik tegen corona te herhalen. Daarom de naam ‘herhaalprik’.

Het najaarscampagne vaccin, ook wel genoemd de herhaal prik, om het (ook chemisch) te onderscheiden van de booster prik, bestaat voor een deel uit het oude vaccin en voor een deel uit het nieuw ontworpen vaccin op basis van Omikron variant.

Toen het oude vaccin werd ontwikkeld half tot eind 2020 bestond Omikron nog niet, er waren andere varianten. Het oude vaccin kwam op de markt eind 2020. De Omikron variant kwam pas in the picture Q3-Q4 2021 in Zuid-Afrika en werd hier begin december voor het eerst geconstateerd. Nu is het Omikron variant dominant en het tweede deel van het nieuwe vaccin is speciaal daarop gericht. Maar de naam ‘herhaalprik ’maakt ook duidelijk dat mensen de herhaalprik, net zoals de griepprik, vaker kunnen krijgen. Op Bonaire wordt de herhaalprik van Pfizer gebruikt.

De herhaalprik is voor burgers van 12 jaar en ouder die eerder twee coronaprikken hebben gehad. Tachtigplusser krijgen de herhaalprik het eerst. Zij kunnen op zaterdag 15 oktober de herhaalprik krijgen bij de SGB in Playa. Hierna zijn de andere leeftijdsgroepen aan de beurt.

Zonder afspraak

Burgers hoeven geen afspraak te maken voor de herhaalprik. Wel moeten ze zich laten prikken in de week wanneer hun leeftijdsgroep aan de beurt is. De afdeling Publieke Gezondheid maakt via www.bonairegov.com en de media bekend wanneer welke groepen aan de beurt zijn. Voortaan wordt er niet meer bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolas geprikt.

Ook worden mensen niet langer in aparte kamers geprikt. Publieke Gezondheid gaat, net zoals op Aruba en Curaçao, groepen mensen tegelijk in één ruimte prikken. Mensen die dat willen, kunnen in een aparte ruimte de prik krijgen.