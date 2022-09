KRALENDIJK – Op donderdag 6 oktober geven twee Nederlandse topatleten, Terrence Agard en Lieke Klaver, een clinic in het stadion van Kralendijk. De clinic is bedoeld voor alle sporters op het eiland die aspiraties hebben om in de atletiek te gaan. Dus voetballers, baseballers, sofballers, zwemmers en fietsers.

Terrence Agard

Agard won op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio de zilveren medaille op de 4 x 400 m, samen met Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen en Ramsey Angela. Drie van deze atleten zijn van Antilliaanse origine, waarvan Terrence Agard vaker op Bonaire vertoeft.

Terrence is geboren in Willemstad en is een Nederlandse sprinter, die gespecialiseerd is in de 400 m. Hij vertegenwoordigde de Nederlandse Antillen tot de ontbinding van dat land in 2010.

Lieke Klaver

Lieke Klaver is de vriendin van Terrence. Deze Nederlandse atlete is gespecialiseerd in de sprint. Zij excelleert met name op de 200 en 400 meter. Op beide onderdelen heeft zij inmiddels Nederlandse titels veroverd.

Tijdens het laatste WK heeft Klaver met de gemengde 4×400 estafette ploeg een zilveren medaille veroverd en haalde als eerste Nederlandse atlete de finale op de 400 meter individueel en verbrak daarbij het Nederlandse record. Op de 200 meter indoor is zij sinds eind januari 2021 Nederlands recordhoudster.

Interview Terrence en Lieke Talk show Op1 :