KRALENDIJK – De tropische golf die afgelopen nacht over de eilanden trok, heeft vooral veel water gebracht. Op Bonaire werd een zeiljacht tegen de kade geblazen. Wie een kijkje wilde nemen aan de kust, kon een nat pak verwachten vanwege de hoge golven.

Op Curaçao viel gisteravond en vannacht gemiddeld 36.9 millimeter regen. Steenrijk was het natst met 62.6 millimeter regen, Seinpost kreeg het minst, 19.8 millimeter.

Op dit moment is het op alle eilanden overal droog en worden alleen zo nu en dan lichte buien verwacht.

Storm

De tropische depressie zal naar verwachting later vandaag een tropische storm worden met de naam Hermine of Ian. Er is nog een weersysteem in de oostelijke Atlantische Oceaan die zich eerder zou kunnen vormend dan de depressie die nu noordelijk van Aruba zit.

Deze toekomstige tropische storm wordt door het National Hurricane Centre voorspeld en zal eind dit weekend of begin volgende week een orkaan worden in het noordwesten van het Caribisch gebied.

Het kan dan tegen volgende dinsdag of woensdag als een orkaan worden gelokaliseerd, van de oostelijke Golf van Mexico tot in de buurt van het schiereiland van Florida.

Jamaica, de Kaaimaneilanden en Cuba moeten de voorspelling voor dit systeem nauwlettend in de gaten houden.

