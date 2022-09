KRALENDIJK- Op maandag 19 september is een medewerker van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) op Bonaire buiten heterdaad aangehouden in verband met geweld in privésfeer.

De medewerker is per direct op non-actief gesteld. De Rijksrecherche en het Bureau Interne Zaken van het KPCN zijn bezig met het onderzoek.

KPCN zegt dat zolang het onderzoek loopt, dit de enige informatie is die gedeeld kan worden.