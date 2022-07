Guillermo Cortés Núñez, 23 jaar oud, is een commerciële piloot. Een piloot die vlieguren moet maken om zijn brevettering te behouden. Maar er is geen werk in Colombia, dus zocht hij werk in het Caribisch gebied. Hij begint op Curaçao. Maar daarna heeft niemand hem ooit meer gezien.

Op 5 april van dit jaar besluit Guillermo, tegen de wil van zijn ouders, naar Curaçao te gaan. Eerst stopt hij in Barranquilla en Bogotá. In een telefoongesprek vertelt hij aan moeder Martha, dat hij andere collega’s heeft ontmoet die private jets vliegen en werk hebben.

De vader van Guillermo krijgt een foto toegestuurd waarop hij samen met andere piloten in training te zien is. Op de achtergrond is een reclamebord te zien met de tekst Falki Aviation Curaçao. Het is de enige aanwijzing die zijn ouders hebben. Sinds 10 juni hebben ze niets meer van Guillermo gehoord.

Foto’s en filmpjes

Vlak voor zijn verdwijning stuurt Guillermo nog foto’s en filmpjes rond, waaruit blijkt dat hij aan het werk is. Hij stuurt zelfs afbeeldingen van hangars, maar vertelt niets over de locatie van de opnames.

Het is vader Omar niet duidelijk of zijn zoon is ingehuurd of niet, werk heeft gevonden. “Hij vertelde alleen dat hij werkte voor iemand die vliegtuigen had en privévluchten maakte naar eilanden als Bonaire en andere nabijgelegen eilanden”, zegt vader Omar.

“Guillermo is een jongen van weinig woorden. Hij is rebels”, zegt vader Omar. “In het laatste bericht dat hij via WhatsApp stuurt, schrijft hij: Cuchos, maak je geen zorgen, ik ga vliegen, ik spreek je als ik terug ben.” Dat is 46 dagen geleden, sindsdien is er geen teken van leven meer geweest.

Vader Omar heeft al het mogelijke gedaan, tot aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze luisterden naar hem, gaven hem antwoorden die verder gingen dan diplomatieke antwoorden. “Maar tot nu toe hebben ze geen vliegtuigcrash van een van de eilanden gemeld, Ze denken dat het een verdwijning is. Zou het om een ontvoering gaan, dan was er nu al wel losgeld geëist.”