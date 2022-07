Het ministerie van VWS in Nederland gaat medisch vervoer effectiever organiseren tussen Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Op dit moment voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een verkenning uit naar een openbaredienstverplichting voor luchtvervoer van passagiers van en naar de twee kleine eilanden.

In onderling overleg tussen de twee ministeries wordt ook bekeken in hoeverre patiëntenvervoer hierbij kan aansluiten.

Verduidelijking over de luchtvaartproblematiek was gewenst na het Interparlementair Koninkrijksoverleg dat plaatsvond van 4 tot 6 mei in Sint Maarten.

IPKO

Vanuit het IPKO werd gevraagd waarom er een apart klein vliegtuig tegen hoge kosten wordt gehuurd voor ziekenvervoer, in plaats van gebruik te maken van WinAir, die toch al vliegt en groter is, niet vol zit en waarvan de Nederlandse Staat gedeeltelijk aandeelhouder is.



De staatssecretaris antwoord nu aan de Tweede Kamer dat er weliswaar vóór de Covid-pandemie afspraken waren tussen het ministerie van Volksgezondheid en Winair om verzekerden te vervoeren, maar dat Winair het tijdens de Covid-pandemie financieel zwaar kreeg.

Dat heeft volgens Van Huffelen geleid tot operationele keuzes, die tot gevolg hadden dat vluchten voor het ministerie van VWS soms werden afgezegd, waardoor patiënten dan moesten overnachten op Sint Maarten.

De flexibiliteit om op maat vluchten te organiseren voor dialysepatiënten vanuit Sint Eustatius en Saba werd ook te laag. Dan moesten patiënten die behandeld waren soms hele dagdelen wachten voordat ze terug konden keren naar het eiland.

“Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze signalen destijds opgevolgd door vervoer met een andere maatschappij te regelen. Hierbij werd het vooral voor dialysepatiënten en urgente uitzendingen cruciaal om continuïteit te organiseren”, schrijft de staatssecretaris.

“Dankzij de kleinere vliegtuigen zijn Sint Eustatius en Saba voorzien van continuïteit met vluchttijden op maat, ondanks alle maatregelen in verband met COVID-19”, aldus Van Huffelen.

Openbaredienstverplichting

De problemen in het luchttransport in het Caribische deel van het Koninkrijk hebben het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat goed, betrouwbaar en betaalbaar luchttransport van groot belang is voor burgers en bedrijven, maar onvoldoende door de markt gegarandeerd wordt.

In Den Haag wordt nu gedacht aan het instellen van een openbaredienstverplichting als mogelijke oplossing. Doel daarvan is om te garanderen dat de luchtverbindingen aan minimale eisen, zoals continuïteit, regelmaat en redelijke prijzen, voldoen.