KRALENDIJK- Het is al bijna een maandelijks ritueel: Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) kondigt een verhoging van de prijzen aan, om hem schielijk weer in te trekken.

Het zou dit keer gaan om een redelijk dramatische verhoging van vooral de benzineprijs die maar liefst 33 cent zou bedragen en waardoor 1 liter benzine 1 dollar en 86 cent zou gaan kosten aan de pomp.

De verhoging zou ingaan op 10 juli a.s. Nu het persbericht weer is ingetrokken, is het plausibel dat de verhoging enkele dagen later ingaat.