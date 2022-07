Natuurbeschermers op de Caribische eilanden slaan alarm over het massaal afsterven van zee-egels. Het gaat om zee-egels op Sint-Eustatius, Sint-Maarten, Saba en Curaçao. Eerder gebeurde dat in de jaren tachtig waardoor de populaties van de zee-egels in het Caribisch gebied bijna volledig werden weggevaagd.

Diadema zee-egels, zoals het soort heet, spelen een cruciale rol bij het in stand houden van gezonde koraalriffen. Essentieel volgens de Dutch Caribbean Nature Association DCNA, voor kustbescherming en een cruciale inkomstenbron voor mensen in het Nederlands Caribisch gebied. Diadema zee-egels helpen de delicate balans binnen het rif in stand te houden door te grazen op algen, waarvan een overvloed het koraal kan beschadigen.

Caribisch-brede ziekte

Halverwege de jaren tachtig van de 20ste eeuw raasde een ziekte door het Caribisch gebied die bijna de hele zee-egelpopulatie vernietigde. Halverwege februari 2022 kwamen er meldingen over nieuwe omvangrijke sterfgevallen in het Caribisch gebied. Meldingen uit het Nederlands Caribisch gebied kwamen voor het eerst binnen op 14 maart vanaf het eiland Sint-Eustatius.

Vervolgberichten van de overige Nederlandse benedenwindse eilanden Saba en Sint-Maarten volgden snel. Op Curaçao werden begin juni de eerste waarnemingen van zieke zee-egels gemeld. Twee weken later was meer dan negentig procent van de onderzochte populaties verdwenen.

Diadema Workshop

In april organiseerde DCNA, samen met de University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, een Diadema Restauratie Workshop. Deze workshop gaf onderzoekers en parkbeheer managers een uitgebreid beeld van de algehele situatie van de Diadema zee-egel in het Caribisch gebied, inclusief informatie over de huidige afstervingsgebeurtenissen en restauratietechnieken.

Burgers en toeristen kunnen ook helpen de gezondheid van zee-egels in het Caribisch gebied te traceren door hun observaties van gezonde, zieke of dode zee-egels te rapporteren. Deze rapporten helpen parkbeheerders en onderzoekers om de oorzaken te bepalen en te werken aan herstelbenaderingen.