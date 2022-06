KRALENDIJK – Op donderdag 23 juni is de campagne ‘de baan van het leven’ gestart. De campagne is een gezamenlijk initiatief van het partnerschap Kibrahacha en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De campagne heeft als doel mensen te enthousiasmeren over een baan in het onderwijs en toekomstige studenten te informeren over de studiemogelijkheden in de regio.

In de campagne zijn docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs op Bonaire aan het woord. Zij vertellen over het werk en de leerroute die zij hebben afgelegd. Ze leggen uit waarom ze docent zijn geworden, wat ze dagelijks leren en wat ze bijzonder vinden aan hun vak. De verhalen laten zien dat het vak net zo mooi, confronterend, dankbaar, simpel en moeilijk is als het leven zelf. Werken in het Caribisch onderwijs: de baan van het leven.

Neem snel een kijkje op www.debaanvanhetleven.com.