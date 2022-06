KRALENDIJK- Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is blij met wat hij tijdens zijn bezoek aan Bonaire heeft gezien.

“Ik heb verschillende organisaties kunnen bezoeken en ik ben onder de indruk van het werk dat ik daar heb gezien”, aldus van Ooijen tijdens een persconferentie aan het eind van zijn bezoek. Van Ooijen nam tijdens zijn bezoek onder andere een bezoek aan de stichting Akseso, Fundashon Mariadal en de ouderenzorg in Rincon.

COVID-19

Van Ooijen zei dat COVID-19 over de gehele wereld een enorme schade had aangericht en dat Bonaire daar ook niet aan ontsnapt was. “Toch is het goed om te zien dat de toeristen nu de weg terug weten te vinden naar het eiland”, aldus van Ooijen.

De Staatssecretaris gaf aan ook weer terug in Nederland zich voor de eilanden te zullen inzetten.