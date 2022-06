KRALENDIJK – Op dit moment wordt er een depressie gemonitord die zich ongeveer 3.600 km ten oosten van Trinidad en Tobago en de Kleine Antillen bevindt.

Het potentieel voor ontwikkeling van dit systeem tot een tropische storm is door het National Hurricane Centre (NHC) opgewaardeerd tot een kans van 20% in de komende 48 uur en een kans van 60% in de komende 5 dagen.

Als alle voorspellingen uitkomen dan krijgen we volgende week woensdagavond en donderdagochtend zware regenval. De komende dagen wordt dit zeer nauwlettend gevolgd.

Vandaag en morgen worden er geen significante veranderingen in het weer op de ABC-eilanden verwacht, het blijft gedeeltelijk tot overwegend zonnig met een matige tot stevige wind en wederom zit er sahara stof in de lucht waardoor het wat heiig zal zijn. De kans op neerslag zal zeer beperkt zijn.