DADE COUNTRY, FLORIDA- Een vliegtuig van de Dominicaanse luchtvaartmaatschappij Red Air is op dinsdagmiddag in Miami verongelukt bij een landing op het Internationale vliegveld.

Hoewel de landing in eerste instantie normaal leek te gaan, klapte het landingsgestel van het toestel volgens nog onbevestigde berichten in, waardoor het toestel op de buik verder gleed en na een gedeeltelijke glijpartij op een grasveld, uiteindelijk tot stilstand kwam.

Volgens eerste berichten was er sprake van 4 licht gewonden, maar kon iedereen het toestel, een MD82, op tijd verlaten.

Het toestel is afkomstig van het Venezolaanse Laser, die dezelfde aandeelhouders kent als Red Air. Het betrokken toestel is in 1990 gebouwd en vlog vroeger voor American Airlines.

Jet Air

Het verongelukte toestel zou kort geleden nog zijn ingehuurd door zowel JetAir Caribbean als de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), wegens tekort aan eigen materieel. Het is nog niet bekend wat het ongeluk heeft veroorzaakt.