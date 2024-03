Instagram Vacature Verpleegkundig Specialist Melanie Zandwijk 29 maart 2024

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren.

Voor de afdeling Sentro Nos Perseveransia zijn we ter versterking van ons multidisciplinaire team op Bonaire op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde collega in de functie van:

Verpleegkundig Specialist

(standplaats Bonaire voor 32 – 40 uur per week)

Wat ga je doen?

Sentro Nos Perseveransia (SNP) is gericht op maatschappelijk herstel van volwassen cliënten, met ernstige psychiatrische problematiek, zodat zij, ondanks tijdelijke of permanente beperkingen, naar tevredenheid kunnen functioneren in de omgeving van hun keuze. Het huidige team van SNP bestaat uit begeleiders, senior begeleiders, verpleegkundigen en een psycholoog. Samen met de teamleider vorm je het duaal management van de afdeling. Tevens werk je intensief samen met de psychiater van het Fact-team én ben je onderdeel van de behandelstaf (BSO) van MHC

Als Verpleegkundig Specialist:

bied je professionele, generalistische psychologische hulp bij matige tot ernstige klachten. En bied je intensieve behandeling bij cliënten waarbij sprake is van psychiatrische problematiek en/of verslaving.

voer je als hoofdbehandelaar behandelingen uit aan de hand van bijvoorbeeld CGT, ACT, EMDR en/of schematherapie.

voer je ook medicamenteuze behandeling voor jouw cliënten uit. In verband met de huidige wetgeving op Caribisch Nederland zal het uitschrijven van medicatie plaatsvinden onder de verlengde arm van de psychiater.

voer je waar nodig lichamelijk onderzoek uit en houd je contact met medische collega’s die bij een client betrokken (dienen te) zijn.

draag je bij aan het inhoudelijk doorontwikkelen van deze – voor MHC en het Caribisch gebied – nieuwe functie, en zet je deze op de kaart.

werk je nauw samen met de teamleider. En richting de teamleden van SNP heb je een overstijgende en motiverende rol. Je doet voorstellen en werkt ideeën uit voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Denk aan thema’s als herstelondersteunende zorg.

sta je er voor open om een (online) psycho-educatie groep voor familie en naasten op te zetten.

heb je een coachende rol met betrekking tot het ontwikkelen van de taakvolwassenheid van het team. En daarnaast specifiek het versterken en bestendigen van het verpleegkundig profiel op de afdeling.

Tot slot ben je naast het dagelijkse werk bereid om enkele uren per week te besteden aan het bieden van bijscholing voor collega’s bijvoorbeeld door het geven van klinische lessen en (voor de opleiding tot GGZ-medewerker).

Wat vragen wij van jou?

Je hebt de opleiding Master in Advanced Nursing Practice GGZ afgerond en beschikt over een BIG-registratie.

Je hebt meerdere jaren werkervaring in de GGZ en brede kennis van behandelmethodieken in de verslavingszorg en psychiatrie.

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Het beheersen van Papiamentu is een grote pré.

Je hebt een flexibele werkhouding en bent bereid mee te draaien in de bereikbaarheidsdiensten.

Je bent creatief, werkt herstelgericht en beschikt over doorzettingsvermogen.

Je hebt affiniteit met de diverse doelgroep.

Tot slot heb je affiniteit met Caribisch Nederland en kun je goed omgaan met de culturele diversiteit.

Wat bieden wij?

We bieden een contract voor de duur van een jaar waarbij een vaste aanstelling op termijn tot de mogelijkheden behoort. Inschaling vindt plaats in FWG 65 en is afhankelijk van ervaring en opleiding: minimaal $ 4.736,- en maximaal $ 6.995,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur).

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór maandag 15 april 2024 naar secretariaat@mentalhealthcaribbean.com. Gesprekken met potentiële kandidaten kunnen al voor de sluitingsdatum van deze vacature plaatsvinden. De gesprekken zullen plaatsvinden vanaf week 17.

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met Mahilia Brewster, Eilandmanager, + 599 796 1032.

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch Gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch Gebied de voorkeur.

