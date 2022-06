KRALENDIJK – Zondag 26 juni van 9.00 uur tot 15.00 uur is er weer een gezellige rommelmarkt bij de Animal Shelter. Met keuze uit duizenden boeken in vele genres, talen en onderwerpen, waaronder kinderboeken en huishoudelijke artikelen, is het zeker de moeite waard om langs te komen.

Er zijn ook stands met versgebakken hondensnoepjes, babykleertjes en cadeaumandjes, frisdrank, bier, snacks en kunnen kinderen zich laten schminken.

Heel veel bewoners van het asiel zijn nog op zoek naar een fijn huis en is het een ideale dag om je perfecte gezelschapskat of -hond te vinden. Alle opbrengsten gaan naar de zorg voor de katten en honden van de Animal Shelter.