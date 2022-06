KRALENDIJK- In de week van 14-20 Juni vindt de Week voor Journalistiek BES plaats. Met een programma vol activiteiten voor publiek en pers staat de hele week in het teken van het belang van de media in het functioneren van een democratie.

De week trapt af met een Docu & Debate night op dinsdag 14 juni 19.00-21.30 u in Plaza Hotel, te Bonaire, onder begeleiding van Judith Brekelmans en Arjen de Wolff. Na het vertonen van een korte documentaire gaan panellisten en publiek met elkaar in debat over thema’s als het wel of niet introduceren van publieke omroep, invloed van politiek en commercie, zelfcensuur en het vervullen van de watch dog rol door de pers. Publiek op Statia en Saba kan de activiteiten online volgen.

Survey

Op donderdag 16 juni worden de resultaten van de Media Workers Survey BES, die vorig jaar werd uitgevoerd door RE-Quest en het daarop gebaseerde Plan van Aanpak voor Media Development BES gepresenteerd aan diverse stakeholders door media onderzoeker Renske Pin.

Op 17-19 juni vindt de Media Pressure Cooker Marathon BES plaats. In de Media Pressure Cooker Marathon worden journalisten en jong journalistiek talent uitgedaagd om in te zoemen op het belang van journalistiek op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en er een special editie van Caribbean Kids News te publiceren over hun bevindingen. Dit drie-daags evenement met werksessies, live-uitzendingen en training wordt begeleid door docenten, zoals Jeroen Pauw, Glenn Thodé, Sulin Passial en Kees Broere, van de zustereilanden die deels ook deelnamen aan het UNESCO Media Development Program Curaçao en Aruba. Op maandag 20 juni, na het productieweekend, lanceren de deelnemers hun online publicatie voor het grote publiek.

Versterken

De Journalism Week BES heeft als doel bij te dragen aan het versterken van de journalistiek op de BES eilanden met trainingen en een tastbaar product, door het verkrijgen van inzicht in het medialandschap, samenwerking en het vergroten van de mediawijsheid van het publiek.

Aanmelden voor de verschillende activiteiten kan via www.facebook.com/MDPBonaireStatiaSaba