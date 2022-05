KRALENDIJK – Elke donderdagochtend wordt er door de bibliotheekmedewerkers voorgelezen aan verschillende crèches. De crèches worden van te voren benaderd om deze voorleesactiviteit in de bibliotheek bij te wonen.

Op aanvraag van naschoolse opvangen worden ook voor leerlingen tussen de 4 en 12 jaar voorleesactiviteiten georganiseerd in de middaguren. De Openbare Bibliotheek Bonaire wil op deze wijze bijdragen aan de leescultuur onder kinderen op Bonaire en ondersteunt ouders door middel van voorleesactiviteiten.

“Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan het stimuleren van leesplezier. Dat geldt voor jonge kinderen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs.” zo geeft Sharité Severina aan als beleidsadviseur bij de Openbare Bibliotheek Bonaire.

Peuters

De bibliotheek begint met de peuters in de ochtenduren waarbij een bibliotheekmedewerker interactief voorleest aan de kinderen. “Dit geeft jonge kinderen structuur en maakt het voorlezen voorspelbaar en interactief. Het kind krijgt de ruimte om mee te denken met de voorlezer door antwoord te geven op vragen. Maar ook maakt het kinderen op een vroege leeftijd bekend met het vasthouden en proberen mee te lezen van boeken. Natuurlijk zien wij graag alle kinderen met boeken in hun handen!” aldus Severina.

De bibliotheek geeft graag advies aan ouders om het voorlezen leuker te maken en om ouders te stimuleren samen met het kind in boek in te kijken.

De bibliotheek nodigt mensen graag uit om lid te worden van de openbare bibliotheek. Tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Ouder dan 18 jaar kost het $6 per jaar. Leden kunnen ook gratis gebruik maken van de online bibliotheek. Bel voor meer informatie met 715 5344 of breng een bezoekje aan de Kaya Gramèl z/n.