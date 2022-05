KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) waarschuwt consumenten tegen het eten van het pindakaas van het merk JIF met de code 1274425 tot 2140425. In de Verenigde Staten heeft de CDC (Center for Disease Control) een waarschuwing doen uitgaan om deze pindakaas niet te verkopen, te gebruiken of te eten omdat deze besmet is met de Salmonella bacterie.

De Salmonella bacterie is een bacterie die via eten of drinken in het menselijk lichaam terecht komt. De volgende symptomen worden door de Salmonella bacterie veroorzaakt: diarree, koorts, ernstige buikkrampen en overgeven. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen de gevolgen in bepaalde gevallen dodelijke zijn.

Weggooien

Consumenten die de pindakaas in huis hebben wordt aangeraden deze weg te gooien. De Directie Toezicht en Handhaving houdt deze situatie in de gaten. In dit soort gevallen staat de Directie Toezicht en Handhaving in contact met de importeurs en minimarkets en supermarkten.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Directie Toezicht en Handhaving via: 715 5300.