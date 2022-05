KRALENDIJK – Op 7 februari werd een ambtenaar aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie. Hij werd op 16 februari op vrije voeten gesteld, in afwachting van verder onderzoek. Het onderzoek tot dan toe had namelijk geen bevestiging van de verdenking van ambtelijke corruptie opgeleverd.

Dit onderzoek is voortgezet, met name naar de inhoud van de diverse gegevensdragers die tijdens de doorzoeking op 7 februari 2022 in beslag zijn genomen. Inmiddels is het onderzoek door de Rijksrecherche afgerond. Het dossier is door het Openbaar Ministerie BES (OMBES) beoordeeld.

Geen bewijs

Het Openbaar Ministerie BES heeft besloten om geen verdere strafvervolging tegen deze ambtenaar in te stellen en de zaak te seponeren, omdat er naar het oordeel van het OM in dit onderzoek geen bewijs is gevonden voor ambtelijke corruptie in de zin van de wettelijk omschrijving “hij die een gift of belofte of dienst heeft aangenomen om in strijd met zijn plicht als (douane)ambtenaar iets te doen of na te laten”.

De ambtenaar en zijn werkgever zijn op de hoogte gesteld van dit sepot.