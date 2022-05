Kralendijk – Een 64-jarige man is maandagmiddag in de problemen geraakt, nadat hij in zijn eentje ging duiken. Dit gebeurde tijdens een kantduik nabij een duikschool in de wijk Hato.

De scubaduiker was een gebrevetteerd soloduiker en was ervaren. Volgens de politie kwam de duiker met pijn aan de kant en werd een ambulance gebeld.

Medewerkers van de duikschool schoten de duiker te hulp. De duiker werd aan wal gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten.