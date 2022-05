KRALENDIJK- Het aantal actieve besmettingen op Bonaire is afgelopen week stabiel gebleven. Het totaal aantal actieve gevallen nam toe met precies één positief geval. In totaal zijn er 38 personen positief getest.

Dat is op zich een opvallende score, rekening houdend met het aantal mensen dat het eiland bezocht in het lange weekend van de Dia di Rincon en 1 mei viering. Het is ook opvallend indien gekeken wordt naar het feit dat verschillende massale evenementen hebben plaatstgevonden, zoals het dansen van de Simandan.

Er ligt momenteel niemand met COVID-19 in het ziekenhuis op Bonaire. Wel is één persoon overleden aan de gevolgen van het virus.

Wekelijks

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) maakt nog meer één keer week de cijfers bekend over de afgelopen week.