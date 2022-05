THE BOTTOM- Op Saba is het vernieuwde Johan Cruyff Court in The Bottom op woensdagavond feestelijk heropend in aanwezigheid van een grote, enthousiaste menigte.

Als onderdeel van de ingrijpende renovatie is de grasmat vervangen, het veld geëgaliseerd en de achterwand verstevigd. Het Johan Cruyff Court is iets groter geworden, waardoor er ruimte is ontstaan voor de toevoeging van twee volgbanen en een volleybalveld. Met een oppervlakte van 2973 m2 is het veld het grootste Johan Cruyff Court ter wereld.

Grasmat

De oude grasmat lag er al sinds de opening van het Johan Cruyff Court 14 jaar geleden en was dringend aan vervanging toe, stelde sportcommissaris Rolando Wilson in zijn openingswoord. Veel mensen hebben goed gebruik gemaakt van het veld, maar in de loop der jaren begon het oppervlak te verslechteren, waardoor een gevaarlijke en onaangename situatie voor de gebruikers ontstond.