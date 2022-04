“Bij een van de piloten van vlucht OR703 was de schrik in de ogen goed te zien’, zegt Emmy Janssen. Zij stapten met vriend Maarten als een van de laatste passagiers veilig uit het toestel, nadat die een voorzorgslanding had gemaakt op Curaçao.

“Er was enorme knal gehoord in de cockpit, waarna een van de voorruiten in het midden diagonaal kapot was gesprongen”, zegt Emmy. De co-piloot die ze bij de uitgang ontmoet, liet haar een foto zien. “Hij had het over een knal en een lichtflits waarna het glas in stukken scheurde. Dat zag je duidelijk. Gelukkig bleef het raam in de sponning hangen. Hij zei dat hij direct na de knal zijn riem nog strakker had aangetrokken.”

Ook Tom Decabooter meende een licht paniek vanuit de cockpit te hebben gehoord. De Vlaming had vakantie gevierd op de Dominicaanse Republiek en was net als Emmy en Maarten op weg Amsterdam.

Dick Drayer in gesprek met Tom Decabooter op de luchthaven van Curaçao

OR703

Het is zondagavond, tien voor acht als vlucht OR703, dat net passagiers heeft opgepikt uit de Dominicaanse Republiek, vanuit Flamingo-airport opstijgt om naar Amsterdam te gaan. Als de lampjes van stoelriemen vast zijn uitgegaan, worden drankjes en een hapjes geserveerd.

Na anderhalf uur vliegen merkt een aantal passagiers dat het toestel een bocht naar links maakt. Door de intercom roept de purser dat alle services gestopt zijn en er geen eten en drinken meer wordt gebracht.

Dan volgt een tweede boodschap, nu vanuit de cockpit, met de mededeling dat het toestel is omgekeerd en uit gaat wijken naar Curaçao. Tom: “Een oversteek naar Amsterdam vanwege de kapotte voorruit werd niet verantwoord geacht, het toestel zou daarom uitwijken naar Curaçao. Daar zijn technische faciliteiten om problemen te verhelpen, werd gezegd.”

Stemming

Zowel Tom, als Emmy en Maarten zeggen dat de stemming aan boord rustig was. Om half twaalf landt het toestel op Hato Airport, dat inmiddels totaal verlaten is. Alleen in de toren is nog verkeersleiding. De driehonderd passagiers moeten ruim anderhalf uur in het toestel wachten.

“Anderhalf uur na de noodmelding aan boord hadden ze om iedereen wakker te maken op Curaçao: Douane, immigratie en afhandelingspersoneel”, zegt Emmy, die zelf in de luchtvracht zit in Nederland. “Ik denk dat we zeker tot half vier bezig zijn geweest om in de aankomsthal te komen. Gelukkig waren er hotelkamers geregeld, dus we namen het voor lief.”

Mis

Maar in de aankomsthal gaat het mis. De eerste tweehonderd passagiers zijn weliswaar vertrokken naar hun beloofde hotel, maar Emmy, Maarten en Tom die achter in het vliegtuig zaten, vissen achter het net, samen met nog zo’n honderd passagiers. Het is Pasen en er is geen hotelkamer meer over op Curaçao.

“Een deel van de mensen wordt in taxi’s gestopt, maar die komen even later terug, omdat de taxichauffeurs geen idee hebben waar ze naar toe moeten”, zegt Tom.

Hospice

Dan blijkt er ineens wel een eindbestemming te zijn, het rode Kruis brengt daar tweehonderd matrassen zegt TUI in de aankomsthal. Die eindbestemming blijkt de hospice van Hamiëd te zijn, een stichting voor palliatieve zorg. De passagiers krijgen de schrik van hun leven: nietsvermoedend lopen ze de patiënten afdeling binnen en zien daar stervende mensen op bed liggen.

“Schokkende beelden, een mevrouw kwam onwel naar buiten. Dat was niet chic”, zegt Maarten. Het Rode Kruis had in een andere zaal vieze matrasjes gelegd. “Dat zag er echt niet uit. Onze taxichauffeur adviseerde ons om terug naar de luchthaven te gaan. Dit zou volgens hem ‘veiliger’ zijn.

Cafeetje

Eenmaal terug op de luchthaven was het personeel van TUI inmiddels vertrokken. “Alles was dicht, we hebben geen eten en geen drinken. Koud is het hier gelukkig niet, al is het wel behoorlijk vies. Gelukkig deden ze aan het eind van de nacht een Italiaans cafeetje open, waar we tegen betaling van de normale tarieven eten en drinken konden kopen”, zegt Tom.

Emmy en Maarten regelen daarna zelf hun accommodatie via het thuisfront. Tom gaat met de meeste anderen naar het Corendon-hotel. Het is dan inmiddels negen uur ‘s ochtends, Curaçao is wakker en hoort dat honderden passagiers de nacht hebben doorgebracht op de stoelen in de aankomsthal.

Compensatie

TUI heeft haar passagiers excuses aangeboden en iedereen krijgt een compensatie van 600 euro, dat gebruikelijk is in de luchtvaart bij vertragingen van zes uur of meer tijdens intercontinentale vluchten. “Mijn vakantie in de Dominicaanse Republiek was top”, zegt Tom. “Jammer dat het zo eindigde, maar ik laat er mijn vakantie niet door verpesten.