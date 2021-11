Benzineprijs gaat nu toch omhoog

76 Gedeeld

KRALENDIJK- Na de afkondiging op donderdagmiddag van nieuwe prijzen aan de pomp, die schielijk weer werden ingetrokken, heeft de overheid van Bonaire op vrijdagmiddag opnieuw een prijsstijging afgekondigd. Deze wordt geacht per 18 november a.s. in te gaan.

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) waarschuwt dat de prijzen nog wel eens verder kunnen stijgen. Dit komt voornamelijk omdat in de tarieven van het afgelopen jaar de zogenoemde “Fuel supply guarantee” nog niet volledig was meegenomen.

Voorziening

Deze voorziening betreft de opslag in de brandstofprijzen als gevolg van de situatie bij de raffinaderij op Curaçao. Omdat er op Curaçao al geruime tijd geen operator is, maar de raffinaderij wel deels operationeel moet blijven voor de brandstofvoorzieningen van Curaçao en Bonaire, worden deze extra kosten toegerekend aan deze brandstoffen.

De huidige opslag op Curaçao is 12,53 dollarcent per liter benzine of diesel, maar in het afgelopen jaar is deze nog veel hoger geweest. Op dit moment onderzoekt het OLB nog welke opslag in de tarieven voor Bonaire gerekend moet worden.

Om te voorkomen dat Bonaire te veel achter gaat lopen met de betaling van deze opslag en om te voorkomen dat er in de toekomst een grote prijsstijging zal zijn, zal per 18 november een opslag van 5 dollarcent gerekend worden per liter benzine of diesel. Ook wordt door OLB onderzocht in hoeverre de marges op Bonaire moeten worden aangepast.

De automobilist gaat vanaf 18 november in elk geval 1 dollar en 40 cent betalen aan de pomp; een stijging van 16 dollarcent per liter.

Gasprijs

Opvallend genoeg lijkt de prijs voor gasflessen ongewijzigd te blijven. Voor een grote gasfles moet 51 dollar en 93 cent worden neergeteld. Voor een kleine gasfles is dat 11 dollar en 3 sent.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: