BonDiGro gaat uitbreiden en wordt ruim twee keer zo groot

KRALENDIJK – Coöperatieve supermarkt BonDiGro is gestart met de aanbouw van een tweede hal. De constructie van de nieuwe hal is deze week van start gegaan.

Het nieuwe deel wordt tegen het huidige pand aangebouwd zodat de gehele oppervlakte van de supermarkt zal verdubbelen in grootte.

BonDiGro opende in 2014 haar deuren uit onvrede over de steeds maar duurdere basisproducten in de supermarkt. Al na 6 maanden moest er worden verhuisd naar een groter pand omdat het bedrijf de vraag niet aankon. Enkele jaren later verhuisde de supermarkt alweer en nu naar de huidige locatie aan de Kaya Industria.

“De vraag is nog steeds groot en opnieuw kunnen we de producten niet kwijt, vandaar deze uitbreiding. Dit geeft ons ook meteen de kans om meer parkeerruimte aan te bieden. Het koelgedeelte wordt ruimer maar vooral het niet gekoelde deel wordt flink uitgebreid. We gaan ook meer A-merken aanbieden voor een goede prijs”, zegt winkelmanager Vegter Vrugt.

Klanten hoeven zich niet zorgen te maken over prijsverhogingen vanwege deze aanbouw. Vrugt: “Wij hoeven als coöperatie deze investeringen niet terug te verdienen op de manier zoals de andere supermarkten moeten. Als er prijzen stijgen dan zou dat enkel zijn vanwege internationale marktwerkingen of sterke koersverschillen. Wij gaan er vanuit dat door deze aanbouw de prijzen juist zullen dalen. Want dat is ons doel, iedere dag weer.”

De afdeling Home & Electronics van de supermarkt met onder andere witgoed, non-food producten en meubels zal verplaatst worden naar de beneden etage zodat het voor iedereen toegankelijk is. Ook daar wordt het assortiment flink uitgebreid.

De uitbreiding van de supermarkt zal tevens meer banen gaan opleveren. Het bedrijf zegt altijd op zoek te zijn naar personeel. “Als je enthousiast bent en je wilt werken kun je bij ons eigenlijk meteen beginnen” aldus Vrugt.

De opening van de aanbouw staat gepland voor halverwege volgend jaar.

