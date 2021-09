Bonaire Tourism Summit over herstel en samenwerking

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft samen met Bonaire Hotel & Tourism Association haar eerste jaarlijkse Tourism Summit georganiseerd. Dit was op Wereldtoerismedag, 27 september in Courtyard by Marriott.

TCB heeft de ‘summit’ geïntroduceerd om de samenwerking tussen alle toeristische betrokken partijen te bevorderen. Samenwerking is een prioriteit voor TCB om vooruit te komen nu we het herstel opgepakt hebben, de rol van het toerisme aan het heroverwegen zijn en bezig zijn met de heropbouw van een betere, gezondere en meer veerkrachtige industrie.

Tijdens de conferentie gaf TCB haar visie weer op de toeristische ontwikkeling met een presentatie getiteld ‘Bonaire, een veerkrachtige gemeenschap – Transformatie van onze mensen en onze samenleving’. Onze focus ligt op het ontwikkelen van een inclusieve toerisme-industrie waar we ons richten op een laag volume, hoge marges en waardegedreven ervaringen die deel uitmaken van ons culturele en gemeenschaps-DNA.

TCB liet de hoogtepunten zien van haar strategie om vooruitgang te maken met het positioneren van ons eiland tussen de concurrentie in de wereld op basis van DATA en beschreef enkele belangrijke uitdagingen waarmee de sector op dit moment wordt geconfronteerd.

CEO van TCB, Miles Mercera verklaarde: “Het is een nieuw hoofdstuk, na een uitdagend jaar hebben we deze stilstand gebruikt om onszelf opnieuw uit te vinden. Hotels zijn gerenoveerd en uitgebreid en we hebben nieuwe bedrijven op ons eiland verwelkomd. Terwijl we werkten aan het creëren van programma’s om onze lokale gemeenschap te ondersteunen en ons opnieuw in te zetten voor duurzaamheid, is het eiland zelf ook op natuurlijke manier hersteld. Dus in veel opzichten was deze periode er een van voorbereiding, verfraaiing en kansen. We evolueren, maar doen dat harmonieus – we veranderen niet de rauwe authenticiteit en schoonheid die Bonaire, Bonaire maakt.”

Verder verwelkomde de conferentie de internationale ‘keynote speaker’ Igor Beuker die zijn visie op duurzame economische ontwikkeling en innovatie uiteenzette. Gevolgd door Jody Diamond, directeur van Diamond Public Relations, (Bonaire’s PR-bedrijf) die sprak over onze strategie als bestemming en onze resultaten en voortgangsacties na covid. PR is een sterk onderdeel van de internationale positioneringsstrategie van Bonaire.

De heer Howard Mann, die deel uitmaakt van het ontwikkelingsteam voor luchtvaartdiensten, vertelde ook over enkele inzichten over wereldwijde luchtvaartontwikkelingen en trends en hoe TCB samen met zijn betrokken partijen investeert in toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor luchtvaartdiensten.

De heer Rene Paalman maakte ook deel uit van de lijst met sprekers die zich richtten op het belangrijkste onderdeel van onze toeristenindustrie, namelijk onze mensen en de ‘Spirit2Serve- mentaliteit’. Sociale innovatie (sociaal ondernemerschap) maakt deel uit van ons herstelplan voor toerisme, waarvan Rene hoogtepunten schetste.

De toeristische betrokken partijen van TCB kregen ook de kans om input te leveren voor de marketinginitiatieven van Bonaire in 2022 met interactieve breakout-sessies die werden gehost door Claire Sealy, Donna Hudgeon, Elesiër Angel, Veroesjka de Windt en Orlando Fransisca.

Als u de Bonaire Tourism Summit heeft gemist, bezoek dan de lokale Facebook-pagina ‘Tourism Corporation Bonaire’ van TCB voor de livestream-video.

