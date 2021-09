Gedeputeerde Den Heyer ontmoet gemotiveerde studenten in Nederland

Kralendijk – Gedeputeerde Nina den Heyer heeft een ontmoeting gehad met verschillende studenten en stagiaires van Bonaire.

De bijeenkomst vond plaats in Den Haag bij Turan Goeloe, een bedrijf dat hen begeleidt gedurende hun studie in Nederland. Gedeputeerde Den Heyer nam de tijd om van elk te horen wat voor ervaring ze hebben als student in Nederland.

Gedeputeerde Den Heyer was positief over de ontmoeting en blij met de hoge motivatie van deze studenten.

