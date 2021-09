Vanaf zaterdag versoepelingen op Schiphol

SCHIPHOL – Zaterdag vervalt de mondkapjesplicht op een deel van Schiphol: pas bij het punt waar passagiers hun boardingpass scannen, net vóór de security, moet het mondkapje straks op. Ook gaat het panoramaterras weer open, zo laat Schiphol aan Luchtvaartnieuws.nl weten.

Aanstaande zaterdag vervalt de 1,5 meter-regel, maar de overheid adviseert nog wel om afstand te houden. Daarom blijft Schiphol met spatschermen werken, en ook blijven de stickers waarmee reizigers erop geattendeerd worden afstand te houden. Dat is dus straks een advies, geen plicht.

Nieuw is ook dat de geplaceerde horeca op Schiphol Plaza vanaf zaterdag (net als de horeca in de rest van Nederland) een coronabewijs moet vragen. Daarmee kunnen klanten aantonen dat ze gevaccineerd, getest of hersteld zijn. Om eten en drinken af te halen, is geen coronabewijs nodig.

Airside (na de security) heeft de geplaceerde horeca op Schiphol een uitzondering gekregen op de verplichting om klanten naar hun coronabewijs te vragen. Door alle internationale reizigers die daar komen, ook van buiten Europa, zou dat anders tot grote problemen leiden.

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht geldt voor vertrekkende reizigers voortaan pas vanaf de prescan net vóór de security. Arriverende reizigers moeten hun mondkapje ophouden tot en met de bagageband. Zodra ze de schuifdeuren door zijn naar Schiphol Plaza, mogen ook zij hun mondkapje afzetten.

Verder zijn afhalers en brengers weer welkom op de luchthaven.

