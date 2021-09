Adoptiehond “Daisy” in het zonnetje

42 Gedeeld

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag deze hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Lieve Daisy is een gesteriliseerd teefje van ongeveer 1.5 jaar oud. Sinds 4 maanden zit zij in de opvang nadat ze een lange periode op straat rond liep.

Daisy is echt een spring in het veld. Iedereen vindt zij lief en als je niet oppast word je overladen met kusjes. Ook is zij op honden cursus geweest, dit deed zij geweldig! Ook kan zij prima met andere honden overweg en vindt het heerlijk om te spelen.

Daisy is een energieke hond die het geweldig vindt om mee op avontuur te mogen. Mee in de auto gaan is dan ook absoluut geen probleem. Al met al een dankbare, vrolijke, aanhankelijke en energieke hond.

Daisy is op zoek naar een gouden mand! Wie heeft er een plekje voor dit lieve dametje?

Wij weten zeker dat haar nieuwe familie net zo verliefd op haar word als wij dat zijn.

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers