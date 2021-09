Bonhata voorzichtig positief “herstel” toerisme

Kralendijk – Bonhata kijkt met tevredenheid naar het ogenschijnlijke herstel van de toeristische sector. Met het blote oog kun je al afleiden dat het drukker is op Bonaire met het bezoek van buitenlanders. Drukker betekent meer bedrijvigheid voor een groot deel van deze sector, die het daarvoor heeft moeten afzien met een complete stilstand door de Corona pandemie sinds de Covid-19 uitbraak in 2020.

De bezettingsgraad in juli bij de accommodaties was rond de 70% en augustus rond de 75% In vergelijking met juli en augustus 2020 rond de 20-25%, is dit natuurlijk een enerome stijging. Deze stijging heeft gezorgd voor een zogenaamde “Christmas in teh Summer” effect. Deze golf met ‘nieuwe’ toeristen vult menig hotelkamers, zorgt voor aardig wat duiktrips voor de diveshops, zorgt dat restaurants overbezet raken, heeft autoverhuurbedrijven aan het puzzelen gezet om klanten te dienen en ook velen anderen verdienen hetzij direct of indirect hun inkomen.

Delta variant lonkt

Het ontbreken van een duidelijk beleid over de verdere stappen nu de “Delta” variant ook zijn intrede heeft gedaan op Bonaire, biedt dit herstel geen stabiel karakter, terwijl de toeristische sector een belangrijke bron van inkomsten vormt voor velen op Bonaire.

We hebben gezien hoe de “Delta” variant op de buureilanden delen van de hospititality industrie gelijk heeft beïnvloed en tot zekere hoogte diverse activiteiten heeft stopgezet of anders aangepast. Het herstel van de sector en de ondersteuning via de NOW/TVL staan niet in verhouding ten opzichte van de ervaringen van horeca van de afgelopen 15 maanden. Er moet een duidelijk beleid komen voor het waarborgen van de continuïteit van deze sector.

Wij moeten rekening houden met het feit dat bijvoorbeeld de Amerikaanse markt niet geheel is teruggekeerd, gezien aan het aantal vluchten dat achterblijft uit de US. Deze markt heeft een significante bijdrage aan de inkomsten van deze sector. Ondanks een redelijke bezettingsgraad van vele accommodaties, kampen sommige nog met het vullen van kamers, eettafels en anderen. Opmerkelijk is het te kort aan horecapersoneel om de groeiende vraag op te vangen. Om deze tekorten op te vullen moet er een mogelijkheid komen voor het aantrekken van internationale ondersteuning, ook trainingen aanbieden aan lokalen die besluiten om in de sector te werken is een belangrijk uitgangspunt. Immers, de horeca en toeristische sector is een volwaardige sector waar velen nu al hun brood mee verdienen.

Nieuwe normaal

We moeten onder ogen durven te zien dat de huidige situatie niet het oude normaal is maar zeker ook niet voldoet aan een “nieuwe” normaal waar de sector tevreden mee moet zijn, indien vanaf nu geen bewuste aanpak en beleid geformuleerd wordt voor het garanderen van de continuïteit van de sector door bijvoorbeeld een massale uitbraak van Covid-19 (“Delta”). Bewuster de sector bedienen, leren van het verleden en praktisch toepasbare oplossingen aandragen is de volgende stap. Samen moeten we deze sector dragen.

