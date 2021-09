Beach Tennis Bonaire opent nieuwe locatie 

KRALENDIJK – Op zaterdag 11 september heeft Beach Tennis Bonaire haar nieuwe locatie officieel geopend. Na een gezellig toernooi was het de eer aan enkele trouwe vrijwilligers om bij de officiële opening het lintje door te knippen.

In mei van dit jaar moest Beach Tennis Bonaire haar accommodatie op Sunset Beach sluiten voor de bouw van een nieuw resort. Kort daarna sloot de stichting een overeenkomst voor gebruik van grond achter Budget Marine. In samenwerking met Haafkes zijn er drie velden neergelegd. Vrijwilligers hebben hard gewerkt om de velden speelklaar te maken. De bestuursleden benadrukken dat de accommodatie nog in ontwikkeling is. Zo wordt er bijvoorbeeld nog gewerkt aan parkeergelegenheid en schaduw voor toeschouwers.

Beach Tennis Bonaire is nu te vinden aan de Kaminda Djabou (vanuit Kaya Neerlandia direct links) en is dagelijks geopend tot 22:00 uur. Mensen kunnen gratis vrij spelen of zich tegen vergoeding inschrijven voor training en toernooien.

