B for Bagel viert officiële opening

Foto: ABC Online Media ( Melanie Zandwijk)

KRALENDIJK- Afgelopen zondag 5 september is Bonaires nieuwste lunchroom B fo Bagel onder het genot van heerlijke bagels, een drankje en live muziek geopend.

Miles Mercera de directeur van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) had de eer om het lint door te knippen. Miles prees de ondernemers om de kwaliteit van de lunchroom. Vooral benadrukte hij, dat hij het bewonderenswaardig vond dat de jonge ondernemers in zo’n roerige en onzeker tijd het hebben aangedurfd om te starten met hun droom. Het resultaat mag er dan ook zijn. De lunchroom is prachtig geworden.

De inrichting is modern en heeft een mooie uitstraling, het lijkt wel of je in New York of Amsterdam bent. Op het menu staan diverse soorten bagels en er wordt goede koffie geserveerd. Je kunt in de zaak eten maar je kunt er ook terecht voor take out.

Foto: ABC Online Media ( Melanie Zandwijk)

