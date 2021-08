GGD Arts Marian Luinstra draagt stokje over

97 Gedeeld

KRALENDIJK- GGD-Arts Marian Luinstra-Passchier, die namens het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) woordvoerster was tijdens de Covid-crisis, gaat het stokje overdragen aan een jongere collega.

De wisseling van de wacht werd door Luinstra zelf aangekondigd, tijdens een persconferentie op donderdagochtend. De taak van Luinstra wordt voortgezet door collega-arts Loes Jaspers, die al enige maanden op het eiland werkzaam is.

“Loes Jaspers is ook nog eens gespecialiseerd in infectieziekten en is daarnaast epidemioloog, dus een zeer goed gekwalificeerd persoon”, zei Luinstra over haar collega.

Luinstra ontving veel waardering op het eiland voor het feit dat zij haar aanstaande pensioen uitstelde om Bonaire door de crisis heen te helpen. Daarnaast werd ook gewaardeerd dat zij haar uiterste best deed om behalve in het Nederlands, ook informatie te verstrekken in het Papiamentu tijdens diverse live-uitzendingen. Een alles behalve makkelijk opgave voor iemand die de taal niet op moedertaalniveau machtig is.

Bloemen

Luinstra werd door gezaghebber Edison Rijna bedankt voor haar inzet en de samenwerking. Ook kreeg zij, tijdens de uitzending, een boeket bloemen overhandigd van de eerste burger.

