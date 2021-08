CEO van KLM Nederland, Harm Kreulen erkend als Bonaire Ambassadeur

KRALENDIJK – Op vrijdag 20 augustus 2021 werd Harm Kreulen, CEO van KLM Nederland, tijdens een lunch ter ere van Kreulen door Miles Mercera, CEO van Tourism Corporation Bonaire (TCB) erkend als Bonaire Ambassadeur.

Na een indrukwekkende carrière van 36 jaar bij KLM, gaat Kreulen op 1 oktober 2021 met pensioen. De bijeenkomst op het eiland was een mooie gelegenheid om Kreulen persoonlijk te bedanken voor zijn jarenlange dienst bij KLM en de loyale steun van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij aan Bonaire en Caribisch Nederland.

Door de jaren heen breidde KLM het aantal vluchten naar Bonaire uit en nu verwelkomt het eiland dagelijkse vluchten vanuit Amsterdam. Mercera verraste Kreulen met een prachtig Bonaire cadeau en erkende hem als Bonaire Ambassadeur.

TCB erkent partners en bezoekers als Bonaire Ambassadeurs wanneer ze het eiland al een aantal jaren bezoeken of wanneer ze hebben bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van het toerisme.

Volgens de CEO van TCB Miles Mercera: “KLM is al vele jaren een loyale partner en we waarderen het harde werk en de toewijding van Harm Kreulen. Hartelijk dank voor zijn jarenlange steun en we weten zeker dat hij van een welverdiend pensioen zal genieten.”

