Auke op zondag: Naamgeving

De in 2019 aangestelde programmamanager Bestuursakkoord Bonaire, Danny Rojer, stopt per 1 oktober a.s. met zijn werkzaamheden.

Vanaf het moment dat ie bedacht was, hing er een onweerswolk boven die functie. De voorspellingen waren dat er niet veel van dat baantje te bakken zou zijn.

Je hoeft overigens geen profeet te zijn om te zien dat er geen eer te behalen is aan het laveren tussen Den Haag en de lokale politiek. Altijd heb je wind tegen. Dat geldt niet alleen voor deze functie van programmamanager, ook de functie van Rijksvertegenwoordiger kampt bijvoorbeeld met dit euvel.

Neem alleen Den Haag. Een van de jaarlijkse rituelen op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is roepen dat de coördinatie tussen al die bij de eilanden betrokken ministeries vanaf het nieuwe parlementaire jaar de volle aandacht zal krijgen. Een ritueel dat laat zien dat het vorige keer weer niet gelukt is. In zekere zin ook een vorm van transparantie.

De keren waarbij het ene ministerie niet weet wat de ander doet, zijn niet te tellen. Al die ambtenaren op al die ministeries hebben veel aan hun hoofd natuurlijk. Als je dan ook nog rekening moet houden met de collega’s in een toren verderop, kom je nergens aan toe.

Tel daarbij op dat verantwoordelijke politici regelmatig niet weten wat ambtenaren bedenken en je bent in het bos verdwaald voor de eerste bomen volgroeid zijn.

En dan ben je nog maar in Den Haag.

Als je naar het eiland kijkt, zie je dat ook daar besturen niet eenvoudig is. Plannen en rapporten genoeg. Mensen zat. En toch loopt het niet allemaal even soepel.

Je zou er stil van worden als programmamanager.

Er mag dan wel een Bestuursakkoord zijn, jij moet ervoor zorgen dat alles gladjes verloopt en dat iedereen de hele dag goed samenwerkt. Regelmatig moet je een rapport schrijven over de voortgang. Niemand vertelt je wat je moet schrijven als er geen vorderingen te melden zijn.

Daarom is het goed dat er nu een verandermanager benoemd is. Dat is een goocheme naam. Inherent aan veranderen is nl. dat een tussenstand niet ter zake doet. Want een mogelijke rapportage is nog niet klaar of er is alweer wat nieuws onder de zon.

Dat was de tragedie van de programmamanager. De naam suggereert dat er een draaiboek klaarligt als je begint. Ontbreekt dat, sta je met lege handen. En word je daarop afgerekend.

Dat zal de verandermanager niet overkomen.

