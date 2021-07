Vrouw die pcr test vervalste is medewerkster RCN

KRALENDIJK – De vrouw die haar PCR-test vervalste om Curaçao toch binnen te kunnen komen is een medewerker van Rijksdienst Caribisch Nederland op Bonaire.

De vrouw met de initialen F.A. werkt bij de afdeling communicatie. Bekenden van de vrouw zagen haar op Curaçao lopen en sloegen alarm. Zij wisten dat ze positief was op Corona.

De vrouw wordt verdacht van valsheid in geschrifte en het opzettelijk in gevaar brengen van anderen. Er is een onderzoek naar de precieze toedracht in gang gezet.

Na afronding van dit onderzoek worden passende maatregelen genomen aldus de Rijksdienst op Bonaire.