54 studenten MBO Bonaire registreren zich voor coronaprik

Kralendijk – ‘Een sleutel die aan je schouder vastplakt’ of ‘een 5G chip die in je lijf geïnjecteerd wordt’, zijn enkele van de verkeerde gedachten die naar voren komen tijdens een informatiesessie voor jongeren. Na de juiste informatie gekregen te hebben van deskundigen, hebben 54 MBO studenten zich geregistreerd en zijn ze begonnen met zich te laten vaccineren.

De jongeren hebben vrijwillig deelgenomen aan de informatiesessie om te praten over denkbeelden die rondgaan over het vaccin. Het doel van de sessies was om te praten met de jongeren en hen op de juiste manier te informeren. De afdeling Communicatie van het openbaar lichaam Bonaire heeft de samenkomsten georganiseerd.

De jongeren hebben hun gedachten naar voren gebracht over het vaccin tegen het coronavirus. De meeste informatie vinden ze op social media. Vaak komen deze denkbeelden niet overeen met de werkelijkheid. Bijvoorbeeld de gedachte dat er een 5G chip in het vaccin zit. Of het idee dat het vaccin slecht is, omdat het ervoor zou zorgen dat als je eenmaal gevaccineerd bent, sleutels aan je lijf blijven vastplakken. Er zijn ook jongeren die denken dat het vaccin de vruchtbaarheid aantast, waardoor ze niet makkelijk kinderen kunnen krijgen na het vaccineren.

Tijdens de samenkomsten konden de jongeren vragen stellen aan een dokter die aanwezig was. De afdeling Communicatie is tevreden dat na de informatieve samenkomsten 54 jongeren ervoor gekozen hebben om zich te laten vaccineren. In totaal hebben 93 MBO studenten deelgenomen aan de sessies. Binnenkort organiseert de afdeling meer activiteiten voor jongeren over vaccineren tegen het coronavirus.