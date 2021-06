Wat moet je regelen voor jouw vakantie op Bonaire?

Bonaire heeft sinds 19 mei code geel. Dat betekent dat vakanties naar het eiland weer zijn toegestaan. Natuurlijk zijn er nog wel enkele reisbeperkingen voor jouw reis naar Bonaire. Wil je weten wat je moet regelen voor jouw vakantie op Bonaire? Heb je bijvoorbeeld een PCR-test nodig? En moet je bij thuiskomst in Nederland nog in quarantaine? Lees hier alles over de meest actuele reisregels voor jouw vakantie naar Bonaire.

Hoe is de situatie nu op Bonaire?

Op het moment van schrijven van dit artikel telt Bonaire slechts vier actieve gevallen van Covid-19. Van deze mensen ligt niemand in het ziekenhuis. Het eiland bevindt zich momenteel in risiconiveau 2. Dat betekent dat er heel veel mogelijk is tijdens jouw vakantie op Bonaire. Zo zijn de restaurants en bars tot middernacht geopend en zijn de meeste excursiebedrijven weer begonnen met het aanbieden van tours. In de meeste supermarkten en winkels worden geen mondkapjes meer gedragen. Wel moet er nog steeds 1,5 meter afstand worden gehouden van anderen. Wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, lees dan verder op www.bonairecrisis.com.

Wat moet je regelen voor jouw vakantie naar Bonaire?

Alle reizigers (dus ook kinderen vanaf 0 jaar) die naar Bonaire reizen moeten een gezondheidsverklaring invullen. Dit moet je 72 tot 48 uur voor vertrek doen. De gezondheidsverklaring kun je digitaal invullen via: www.bonairepublichealth.org

Daarnaast is er voor reizigers uit Nederland een testverplichting wanneer zij naar Bonaire willen reizen. Er zijn twee opties waar je uit kunt kiezen:

NAAT (PCR)-test maximaal 72 uur voor aankomst én een antigeentest direct na aankomst op Bonaire. NAAT (PCR)-test maximaal 24 uur voor vertrek.

Uiteraard moet het resultaat van deze test(s) negatief zijn. Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen Covid-19-test te laten afnemen. Tijdens de reis en bij aankomst op de luchthaven van Bonaire moet een print van zowel de gezondheidsverklaring als een negatief coronatestresultaat worden getoond. Bovenstaande inreisregels kunnen natuurlijk te allen tijde gewijzigd worden. Check altijd vooraf op www.bonairecrisis.com om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

Vlieg je op weekenddagen of op maandag naar Bonaire? Let er dan op dat veel Nederlandse testlocaties in het weekend beperkt geopend zijn of zelfs gesloten zijn. Vraag ook even wanneer je de testuitslag krijgt. Kies je namelijk voor een PCR-test van maximaal 24 uur voor vertrek, dan moet de uitslag er natuurlijk wel op tijd zijn.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om vanuit Nederland met je vaccinatiekaart naar Bonaire te reizen. Je moet nog steeds aan bovenstaande testverplichting voldoen.

Tenslotte is het belangrijk om goed verzekerd op reis te gaan. Zorg dat je een medische reisverzekering hebt zodat je gedekt bent voor eventuele extra medische kosten op Bonaire.

Wat moet je regelen voor je terugreis naar Nederland?

Reizigers vanaf Bonaire naar Nederland hoeven zich niet te laten testen voor vertrek. Een NAAT (PCR)-test en/of antigeentest is dus overbodig.

Daarnaast is er geen (thuis-)quarantaineplicht voor reizigers die vanaf Bonaire naar Nederland terug reizen.

Wil jij ook op vakantie naar Bonaire?

Heb jij altijd al eens een bezoek willen brengen aan Bonaire? Of ben je al eens eerder geweest maar wil je graag terug? Dan is dit je kans! Bonaire heeft sinds 19 mei weer code geel. Momenteel kun je vliegtickets naar Bonaire boeken met veel korting. Heb jij door de coronacrisis veel thuis gezeten en ben je door alle reisbeperkingen al een tijd niet op vakantie geweest? Wacht dan niet te lang: Boek nu een goedkoop vliegticket naar Bonaire en geniet van een welverdiende vakantie op het prachtige eiland. Prijzen voor retourtickets vanaf Amsterdam naar Bonaire starten nu vanaf 449 euro per persoon.

