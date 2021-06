Ombudsman: Tweede Kamer moet armoede eindelijk aanpakken en stoppen met ‘flauwekul’

‘Ook de Tweede Kamer heeft duidelijk gefaald’“De Ombudsman heeft in de afgelopen jaren vaker de Nederlandse regering flink op de vingers getikt over de heersende armoede in die drie Caribische gemeenten”, vertelt politiek verslaggever John Samson. “Bonaire werd in 2010 een bijzondere gemeente in de hoop dat ze meer welzijn kregen. De armoede groeide daar juist.”“Maar er gebeurt politiek gezien nu iets opmerkelijks: we zien een Ombudsman die in persoon ongekend hard uithaalt richting aanwezige Kamerleden. Van Zutphen is inmiddels ervan overtuigd dat niet alleen de regeringen, maar ook de Tweede Kamer in de afgelopen jaren gefaald heeft. Na tien jaar is het Den Haag niet gelukt om te zorgen dat een paar duizend mensen in die drie Caribische gemeenten gewoon het minimale kunnen krijgen om menswaardig te kunnen rondkomen.”“De onderzoeksrapporten vliegen je om je oren; Kamerleden ‘schrikken’ bijna elk jaar wel van wat ze zien als ze de eilanden bezoeken. Ook deze laatste coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie probeerde steeds trucjes te bedenken om de levenskosten omlaag te krijgen, maar weer zonder veel succes. Mensen die nu honger lijden, kunnen niet nog eens tien jaar lang wachten tot de kosten zijn gedaald.”“Op Bonaire zeggen ze: een uitkering is hier te weinig om van in leven te blijven, maar het is ook precies genoeg zodat we niet dood gaan. Het is voor hen ook net zo hopeloos als het klinkt. Maar Van Zutphen ziet een nieuwe kans: veel Kamerleden die hij nu spreekt zijn nieuw én hebben vlak voor de verkiezingen in de media beloofd om de armoede nu wel meteen te gaan aanpakken.”