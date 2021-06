Aruba opent grenzen met Brazilië

Oranjestad op Aruba | foto Pixabay

ORANJESTAD – Reizigers uit Brazilië zijn onder strikte voorwaarden weer welkom op Aruba. Gezien het grote aantal gevaccineerden op het eiland, vindt de regering het verantwoord om de grenzen tussen Aruba en Brazilië weer te openen.

Op 21 januari gingen de grenzen tussen beide landen dicht, vanwege de coronasituatie in het grote Zuid-Amerikaanse land. Ook de toen nog nieuwe Braziliaanse variant van het virus baarde de autoriteiten zorgen. Nu bijna tweederde van de bevolking is gevaccineerd, durft men het aan om de Braziliaanse toeristen weer binnen te laten. Dat betekent geen massale toestroom. In het laatste hoogseizoen voor de coronacrisis kwamen er nog geen duizend Brazilianen per maand naar Aruba.

De reizigers moeten wel een negatieve PCR-test laten zien die niet ouder is dan 72 uur voor vertrek. Ook moeten de reizigers zijn ingeënt tegen gele koorts.

