Aanplant 500 Sabel Palmen op Klein Bonaire

KRALENDIJK – Elsmarie Beukenboom en STINAPA zijn opnieuw gestart met een herbebossingsproject op Klein Bonaire. Zeven jaar geleden werden de laatste boompjes gepland door Beukenboom op het beschermde eiland.

Beukenboom heeft samen met vrijwilligers, rangers van het Marine Park en de Nederlandse Landmacht de afgelopen dagen gaten gegraven waar de bomen nog vóór het regenseizoen in de grond zullen worden gezet.

Beukenboom vertelt waarom ze opnieuw aan de slag is gegaan op Klein Bonaire: “Enkele maanden geleden was ik op Klein Bonaire om de as uit te strooien van Paul Hoetjes. Hij was een grote vriend van de Sabal Palm. We hadden bomen meegenomen, ook Sabal Palmen, en daar kreeg ik het idee om een Sabal Palm bos aan te planten.”

“Tegelijkertijd kwamen de resultaten binnen van een onderzoek naar de Sabal Palmen. Het bleek dat er nog maar een laag aantal volwassen exemplaren zijn op Bonaire. Kortgeleden bleek de Sabal Palm officieel endemisch te zijn voor Bonaire, een unieke palm, dus wordt het nog belangrijker om deze soort te beschermen.”

Beukenboom ging in gesprek met Stinapa en kreeg toestemming voor de aanplanting van 1000 bomen. Inmiddels heeft ze moeten beslissen dat het maximaal haalbare rond de 500 bomen wordt.

Militairen

Afgelopen woensdag en donderdag kon gebruik gemaakt worden van de op het eiland aanwezige landmacht. Het team kreeg twee dagen hulp van 15 militairen die samen met vrijwilligers en Stinapa aan het werk zijn gegaan. Tweehonderd meter landinwaarts is een put tot 1 meter diep schoongemaakt en uitgegraven. Er kwamen steentjes en duizenden schelpen van heremietkreeftjes en landslakken uit.

Daarna is gestart met het maken van gaten. Dit werd gedaan door grote stenen om te gooien. De kuilen die zo zijn ontstaan zullen gevuld worden met compost en boompjes.

Het plan is om voor het regenseizoen de boompjes in te planten, dus rond oktober. In november zal het regenseizoen starten.

Het allereerste herbebossingsproject op Klein Bonaire was een pilot in 2010. Beukenboom werkte drie jaar lang op het kleine eiland, dat in het verleden door geiten werd kaal gegraasd. Deze boompjes die Beukenboom plantte, zijn inmiddels opgegroeid tot grote vruchtdragende bomen, die voedsel bieden aan vogelsoorten die jarenlang niet op het eiland zijn gezien.

