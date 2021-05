KRALENDIJK – De Stichting Lezen & Schrijven Bonaire organiseert dit jaar in de zomervakantie een Summerschool voor leerlingen van groep 7 en 8 en eerstejaars VO die nog een extra zetje in het Papiaments nodig hebben. In de week van maandag 19 juli tot vrijdag 6 augustus 2021 oefenen we met begrijpend lezen en schrijven van het Papiaments.

Dit project is een samenwerking met Akademia Papiamentu en Stichting Lesa Ta Dushi. Het doel is de kennis van de taal te versterken en aandacht te geven aan de vele boeken die beschikbaar zijn in onze lokale taal en het lezen te bevorderen.

Stichting Lezen en Schrijven Bonaire is al jarenlang bekend van de Summerschool waar Nederlands wordt geoefend. Maar ook de beheersing van het Papiaments is volgens de samenwerkende stichtingen erg belangrijk. Vandaar deze unieke kans voor Spaanstalige, Nederlandstalige en lokale leerlingen om ook in de zomer te oefenen met Papiaments lezen en schrijven.

Voor meer informatie kijk op de website van Stichting Lezen & Schrijven Bonaire.

