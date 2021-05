4 Gedeeld

KRALENDIJK – Afgelopen weekend zijn er bij de politie meerdere meldingen binnengekomen van diefstallen. Bewoners hadden ook veel overlast van het “feveren” op straat. KPCN wil nogmaals benadrukken dat naast het feit dat het ‘feveren’ strafbaar is, het gevaarlijk is voor de persoon zelf en alle andere weggebruikers.

Diefstal vanaf porch toeristenaccommodatie

Onbekenden hebben tussen 01.00 en 08.00 uur op zondag 16 mei onder andere een ademautomaat en een spijkerbroek met daarin de sleutel van een huurauto meegenomen. De spullen lagen op de porch van een toeristen accommodatie. De zaak wordt onderzocht.

Melding vermist kind was een grap

Op zondag 16 mei kreeg de politiecentrale omstreeks 20.00 uur melding dat een 2-jarig jongetje vanaf 13.00 uur in Rincon vermist was. Hierop rukten de politie, de KMar en de brandweer uit om een zoekactie naar het kindje te starten. Later bleek dat de vader van het kindje hem had meegenomen en aan niemand had doorgegeven. De man werd hierop streng aangesproken door de politie.

Diefstal motor

Op zondag 16 mei werd aangifte gedaan van diefstal van een blauwe motor van het merk Sherco, model 250 Trail. De motor is op vrijdag 14 mei vanaf een woning aan de Kaya Serafina door onbekenden weggenomen. De zaak is in onderzoek.

Aanrijding met een overstekende ezel

Op zondag 16 mei stuitte een dienstdoende patrouille op een aanrijding op de Kaminda Tras Montaña. Een auto reed een overstekende ezel aan. De ezel was meteen overleden. De bestuurder had geen zichtbaar letsel maar is door het ambulance personeel gecontroleerd omdat zij in verwachting is.

Achterruit pick-up vernield

Op zaterdag 15 mei werd aangifte van vernieling gedaan. Onbekenden hebben met een steen de achterruit van een pick-up vernield. De pick-up stond in de achtertuin van een woning aan de Kaya Comanche. De vernieling had tussen 09.00 en 15.30 uur plaatsgevonden. De zaak wordt onderzocht.

Gestolen nummerplaat op een andere auto aangetroffen

Op vrijdag 14 mei had de eigenaar van een gestolen nummerplaat, zijn nummerplaat op een andere auto herkend. De auto stond bij een snack aan de Kaya Grandi geparkeerd. De bestuurder van de auto met initialen R.L.F. van 21 jaar werd aangehouden wegens diefstal . Ook is de auto in beslag genomen voor verder onderzoek.

Diefstal fiets

Tussen donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei hebben onbekenden een neon groen gekleurde mountainbike van het merk Cube weggenomen. De fiets stond niet op slot op de porch van een woning in Lagun Hill. De zaak wordt onderzocht.

