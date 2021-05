8 Gedeeld

Maandag 10 mei: Het is half bewolkt, wat winderig en het blijft merendeels droog. Het wordt later in de middag steeds meer heiig door een nieuwe gebied met Saharazand die de komende tijd over de regio zal trekken. De verwachte minimum temperatuur zal rond de 25 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 31 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het oosten komen en zal krachtig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 24 knopen).



Weeroverzicht voor de komende dagen (dinsdag 11 mei – vrijdag 14 mei): Merendeels droog tot droog, heiig, wat winderig en steeds meer zon. Op dinsdag en woensdag wordt het half bewolkt tot merendeels zonnig, heiig, wat winderig en het blijft merendeels droog. De wind zal uit het oosten komen en zal krachtig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 24 knopen). Het wordt overdag 31 graden Celsius en in de nacht ongeveer 26-27 graden.



Donderdag en vrijdag wordt het merendeels zonnig tot zonnig, heiig, wat winderig en het blijft droog. De wind zal krachtig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 24 knopen) uit het oosten. De temperatuur gaat wat omhoog; in de nacht 26 graden Celsius en overdag 32 graden Celsius.

