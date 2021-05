38 Gedeeld

KRALENDIJK – Een storing die naar verwachting de lokale eilanden in de komende 24 tot 36 uur zal treffen, bevindt zich momenteel boven het zuidoosten van de Caraïben en leidt momenteel tot zware regenval en onweersbuien boven het eiland Tobago.

De activiteit zal naar het westen trekken en de buienactiviteit zal naar verwachting vanavond of vannacht in de regio toenemen. Er is ook kans op onweer. De activiteit zal aanwezig zijn tot morgenmiddag en dan mogelijk afnemen en weer toenemen vanaf zondagavond tot maandagochtend.

Harde wind kan worden gemeld tijdens het passeren van deze buien en / of onweersbuien. Omdat zware regenval mogelijk is, kunnen aanzienlijke hoeveelheden neerslag worden gemeld en leiden tot plaatselijke overstromingen in de kwetsbare gebieden.

Aangezien er regenactiviteit wordt verwacht en de lucht overwegend bewolkt zal zijn, zullen de temperaturen dalen en rond de 29 graden Celsius / 84 graden Fahrenheit zijn als maximum en 23 graden Celsius / 73 graden Fahrenheit als minimum. De wind zal matig tot hard zijn (15 tot 20 knopen met windstoten tot 28 knopen meestal in en rond buien) vanuit het oosten.

