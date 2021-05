KRALENDIJK – Bonaire telt vandaag 18 actieve gevallen. Uit de 33 testen zijn er 4 positief teruggekomen en zijn drie personen weer hersteld. Één covid-19 patiënt is overleden in het ziekenhuis en brengt het totaal overleden personen op 17.

Het aantal personen op Bonaire dat eenmaal is geprikt staat op 12.763, het aantal mensen die volledig zijn gevaccineerd is 6282. In totaal hebben 12.934 bewoners zich gemeld voor het vaccin.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte voor de komende tijd.

