Foto: Tribute van Andre Nagtegaal aan ‘zijn CMC heroes and all frontliners taking care of us’

Vandaag, woensdag 5 mei, start het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied met het COVID Art project.

Het fonds roept vanaf deze dag alle artiesten en kunstenaars van Caribisch Nederland op om een op COVID geïnspireerde creatie in te zenden via de diverse online communicatiekanalen (website, mail, social media) van het PBCCG. Men heeft tot en met woensdag 19 mei 2021 voor de inzending.

Het kan gaan om een creatie die geïnspireerd is op Covid en tijdens deze Covid periode tot stand is gekomen. Of een creatie die over Covid gaat, of juist dóór Covid is ontwikkeld. Het moet in elk geval zo zijn dat je creatie niet had bestaan zonder de impulsen van de Pandemie.

Van de ingezonden creaties wordt een compilatie gemaakt die in de maand juni 2021 dagelijks te zien zal zijn via de online communicatiekanalen van PBCCG. Deze maand zal in het licht staan van de kunst impulsen die zijn voortgekomen uit de beperkte mogelijkheden van de pandemie.

Met deze actie wil het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied haar waardering en erkenning voor onze cultuurontwikkelaars onderstrepen, en de kracht en het belang van de verbinding via kunst en cultuur uitlichten.

Lokale artiesten/kunstenaars die ondanks deze moeilijke periode toch een mooie creatie hebben ontwikkeld, kunnen voor inzending mailen naar: [email protected] of voor meer informatie de website bezoeken: www.pbccaribbean.com

