De winnende foto van Monalisa Domacassé

Kralendijk – Zondagmiddag landde er voor het eerst een KLM SkyTeam Boeing 777-300 PH-BVD op Bonaire en Aruba. De BONERIANO krant, samen met Falki Aviation Bonaire, organiseerden een fotowedstrijd. De beste foto werd gemaakt door Monalisa Domacassé en zij won $50,-

SkyTeam is één van de grotere luchtvaartallianties ter wereld, opgericht in 2000. Bij het SkyTeam zijn twintig verschillende luchtvaartmaatschappijen aangesloten. Omdat het SkyTeam ook zichtbaar wil zijn naar de buitenwereld, is er binnen de alliantie afgesproken dat er een bepaald percentage van de vloot in SkyTeam kleurenschema vliegt.

