Minder mensen vertrekken uit Bonaire

KRALENDIJK – 699 inwoners vertrokken vorig jaar uit Bonaire. Dat is fors minder dan het gemiddelde van ruim 1000 de laatste vijf jaar. Ook in 2019 was dat al het geval. Bonaire kreeg er vorig jaar per saldo 830 nieuwe inwoners bij en telt nu 21.700 mensen.

In totaal kwamen er ruim 1400 immigranten bij, vooral uit Nederland. 228 baby’tjes zagen het levenslicht en 111 mensen overleden vorig jaar. Dat laatste is fors meer dan het gemiddelde van 89. Maar dat ligt volgens het CBS niet aan Covid, dat vorig jaar slechts drie slachtoffers eiste.

Sint-Eustatius: immigratie in 2020 gehalveerd

De bevolking van Sint-Eustatius nam met 3 mensen toe tot 3142 inwoners. Het aantal geboorten was hoog vergeleken met voorgaande jaren: 50 in 2020 tegen 30 in 2019 en gemiddeld 31 in de periode 2016–2019. Het zijn dertigers op Sint-Eustatius die meer kinderen hebben gekregen.

Het migratiesaldo is negatief. De immigratieaantallen zijn bijna gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. De daling van de immigratie is breed gespreid over een aantal landen, maar er kwamen vooral minder migranten uit de Dominicaanse Republiek.

Saba: minder internationale studenten

De bevolking op Saba nam in 2020 met 15 mensen af tot 1918 inwoners. De natuurlijke groei was negatief, en er waren minder geboorten en een iets hogere sterfte. De immigratie daalde fors. De voornaamste reden daarvoor is dat de Medical School alleen online lessen aanbood waardoor per saldo aanzienlijk minder studenten dan in andere jaren uit de Verenigde Staten en Canada naar Saba kwamen. Ook de emigratie was lager.

