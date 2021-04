102 Gedeeld

KRALENDIJK – De quarantaineplicht die per 15 mei a.s. moet ingaan, gaat naar verwachting niet gelden voor reizigers die vanuit Bonaire naar Nederland reizen. Dit omdat Bonaire tegen die tijd wellicht als een laag risicoland zal worden aangemerkt.

De quarantaine en extra testverplichting gelden voor reizigers die naar Nederland reizen vanuit een hoog-risicoland. Het kabinet heeft vlak voor het weekend een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, om dit wettelijk mogelijk te maken. Wie zich niet houdt aan de verplichting, riskeert een boete van 435 euro.

Volgens GGD-arts Marian Luinstra Passchier zal de quarantaineplicht waarschijnlijk niet gaan gelden voor Bonaire. “Nu staat Bonaire nog te boek als een hoog risicoland, maar wij zijn in gesprek met het RIVM over wanneer zij ons weer kunnen classificeren als laag-risicoland. Daar zal nog wat tijd overheen gaan en we zullen aan moeten tonen dat de besmettingscijfers laag blijven. Als we dat kunnen, dan kan Bonaire op termijn weer een laag risicoland worden.”

Gezaghebber Rijna wijst daarnaast op het feit dat een groot deel van de bevolking al is gevaccineerd. “Dankzij een toenemende vaccinatiebereidheid heeft al meer dan 60% van de burgers in elk geval 1 prik gehad. Dat helpt ook mee om de situatie onder controle te houden”, meent Rijna.

