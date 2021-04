DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet wil vanaf 15 mei een verplichte quarantaine invoeren voor alle reizigers uit hoogrisicogebieden. Aruba, Bonaire en Curaçao staan momenteel ook op de lijst van hoogrisicogebieden. Deze quarantaineplicht is al eerder aangekondigd. Op dit moment is er alleen een advies om na terugkeer in Nederland in quarantaine te gaan. Dit zal voortaan verplicht worden. Bij overtredingen worden er boetes uitgedeeld van 95 euro, zo melden bronnen aan de NOS en andere media.

Uit onderzoek blijkt dat momenteel maar weinig terugkerende reizigers zich aan het advies houden om tien dagen in quarantaine te gaan. Door deze zelfisolatie te verplichten, wil het kabinet daar verandering in brengen. De controle zou steekproefsgewijs moeten plaatsvinden. Het is uiteraard niet haalbaar om bij iedereen een agent voor de deur te zetten.

De quarantaine kan verkort worden met een negatieve test op dag vijf. Anders dienen mensen tien dagen thuis te blijven. Ook bezoek ontvangen mag niet. De plicht gaat gelden voor iedereen die terugkeert uit een hoogrisicogebied, waaronder dus de ABC-eilanden, ongeacht met welk vervoermiddel. Momenteel geldt voor bijna elk land een quarantaineadvies, behalve een klein aantal ‘veilige’ landen zoals IJsland en Thailand. Ook Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius staan op de lijst met veilige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden van de Rijksoverheid.

Naar verwachting neemt het kabinet vrijdag een officieel besluit over de invoering van de quarantaineplicht. Minister De Jonge heeft daarvoor een wetsvoorstel gemaakt.

